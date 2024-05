Il primo maggio 1886 è stato indetto il primo sciopero generale negli Stati Uniti

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilsi celebra in tutto il mondo la Festa dei lavoratori per ricordare le manifestazioni a favore dei diritti dei lavoratori, garantiti dalla legge.ilildelphoto credits wikipediaIlricorre la data in cui èildegli. Prima di ottenere i propri diritti, i ...

Il bonus tredicesime che slitta a gennaio e verrà tassato . L’esonero fino a 500 euro per ogni assunto. E la stretta sui lavori in casa . Il Decreto primo maggio del governo Meloni, approvato insieme a quello sui fondi euro pei di coesione, è il 13esimo Decreto legislativo della riforma fiscale. ... Continua a leggere>>

Buon primo maggio 2024 : le immagini per gli auguri oggi , 1 maggio Buon primo maggio 2024 immagini – oggi , mercoledì 1 maggio 2024 , ricorre la Festa dei Lavoratori. Evento che sarà celebrato in tutto il Paese con amici e parenti. Siete alla ricerca di qualche immagine per i vostri auguri di Buon ... Continua a leggere>>

primo maggio, festa in Riviera - Il primo maggio sulla Riviera si anima con eventi all'aria aperta: a Rimini il Marecchia Dream Fest accoglie artisti emergenti e di fama internazionale, mentre a Riccione si discute di lavoro e si cel ...

Continua a leggere>>

primo maggio, due cortei. Sindacati in marcia per i diritti. Al PalaBigi ’Lo Stato Sociale’ - Cgil, Cisl e Uil si muoveranno dalle 15 da via Emilia San Pietro: comizi in piazza Martiri. Cobas in via Roma. Spostato per le previsioni meteo il concerto della band bolognese. .

Continua a leggere>>

Gam, palazzo Madama e Mao, ingresso a un euro per il primo maggio - Ingresso ridotto per accede ai musei civici torinesi e per visitare le mostre permanenti ma anche alcune esposizioni temporanee come Liberty, Torino capitale o quella recentemente dedicata a Italo Cre ...

Continua a leggere>>