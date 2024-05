Il nostro Primo Maggio dedicato anche a Ugo Venturini - l’operaio missino ucciso a Genova nel 1970

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ildella destra italiana portail nome di Ugo, giovane operaio genovese militante del Msi, morto nel, durante la Festa dei Lavoratori, a seguito della ferita alla testa riportata qualche giorno prima mentre estremisti di sinistra tentavano di impedire un comizio di Giorgio Almirante nel capoluogo ligure. È una figura simbolo quella dise purtroppo dimenticata. È ilcadutodella stagione degli anni di piombo. Il Msi aveva avuto altri morti in periodi precedenti, come il diciannovenne pisano Vittorio Ferri, linciato da una folla di comunisti nei giorni seguenti l’attentato a Togliatti nel 1948, o come Achille Billi,a Roma con un colpo alla nuca il ...

E’ un Fausto Bertinotti puntuto e critico con la sua stessa sinistra quello che oggi su “Libero“, in occasione del Primo Maggio , analizza l’approccio politico sul tema dell’occupazione. “Il punto è chi parla coi lavoratori . Io posso dire che, per quanto riguarda il sindacato confederale e di ... Continua a leggere>>

L’analisi sui Temporali previsti per oggi primo maggio a cura di ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), ecco i dettagli: La seguente analisi ha validità per ... Continua a leggere>>

primo maggio, festa per tutti o per nessuno La polemica - Secondo i GLR nella ricorrenza non c’è nulla da festeggiare: “L’astensione dal lavoro sottrae benessere” - Per il sindacato SYNA la giornata dovrebbe invece essere festiva in tutti i cantoni ...

Continua a leggere>>

primo maggio, Ivo Bellotto muore sul cantiere a poche ore dalla festa dei lavoratori: colpito da una gru, aveva 68 anni - È morto, sul lavoro, a poche ore dalla Festa dei lavoratori. Aveva 69 anni, Ivo Bellotto, autotrasportatore di Fontanelle (Treviso) che la mattina del 30 aprile, a Fiume ...

Continua a leggere>>

primo maggio, a Milano in migliaia al corteo, a Monfalcone i leader sindacali - Nella città friulana sul palco i segretari di Cgil, Cisl e Uil. A Roma nel pomeriggio il tradizionale Concertone ...

Continua a leggere>>