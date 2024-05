Il Napoli e il prossimo allenatore | parla il prof Trombetti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 1 maggio 2024) A ‘RadioCentrale’ è intervenuto il. Guido, (anche) editorialista de Il Mattino. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘Un calcio alla radio’. “Alc’è bisogno di pulizia. Una causa importante del declino è stato il cattivo rapporto tra i giocatori nello spogliatoio, ormai questa situazione è chiara a tutti”. Ci vuole un po’ d’aria fresca. Ildel… Naturalmente, per l’aria fresca ci vuole un tecnico rapidamente che aiuti il presidente a scegliere. Non mi sento più di fare previsioni, ormai. Conte avrebbe il vantaggio di poter venire domani mattina, perché non ha contratto. Non so se nel caso venisse Pioli quanto bisognerà aspettare. Dovendo scegliere, comunque sceglierei Pioli“. Il ...