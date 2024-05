Il mondo di Ariosto Nel museo furioso un’immersione totale tra opera e vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) di Lisa Ciardi Non solo un viaggio nella dimora che fu di Ludovico, ma anche un tuffo nel suo immaginario, per arrivare dalla terra alla luna, là dove finisce ciò che viene smarrito degli uomini. È quello che offre la rinnovata Rocca Ariostesca, monumento simbolo di Castelnuovo Garfagnana, in provincia , che deve il nome al poeta che vi soggiornò negli anni venti del Cinquecento come commissario estense. Da domenica il pubblico potrà visitare questi ambienti e immergersi nel Palazzo di Atlante -della Rocca Ariostesca, un’d’arte multimediale e scenografica, creata per trasportare i visitatori nella narrazione ariostesca, a partire dalla Follia d’Orlando e da Astolfo sulla Luna. Dodici installazioni rendono la Rocca simile al labirintico Palazzo d’Atlante, mentre un più ampio percorso ...