Il modellino

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sovrappensiero, Darione stava rigirandosi tra le mani la figurina di Ayrton Senna quando imboccò viale degli Abeti intorno alle undici. Aveva ancora in mente le immagini, viste alla TV nei giorni precedenti, degli incidenti sul circuito di Imola. Nelle prove del venerdì, Rubens Barrichello aveva portato la sua Jordan oltre i 200 chilometri orari. A causa del cedimento della sospensione, era uscito di traiettoria alla “Variante Bassa”: la vettura si era alzata in volo prima di schiantarsi con violenza contro le reti di protezione. Incredibilmente, se l’era cavata con una frattura del setto nasale e una costola incrinata. Nelle prove ufficiali del sabato, invece, non era stato altrettanto fortunato Roland Ratzenberger: all’uscita della curva Tamburello, la rottura dell’ala anteriore e la velocità elevata avevano reso la sua Simtek ingovernabile. Il pilota austriaco era andato a sbattere ...