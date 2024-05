Il Ministro Schillaci annuncia un nuovo decreto contro le liste d’attesa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ildella Salute, Orazio, hato un imminenteper affrontare uno dei problemi cronici del sistema sanitario italiano: i lunghi tempi di attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici. Durante la conferenza di Fratelli d’Italia a Pescara, ilha rivelato che il, atteso entro 15 giorni, introdurrà misure innovative a costo zero per migliorare l’efficienza del servizio sanitario.ha evidenziato l’urgenza di questa riforma, citando casi eclatanti come quello di pazienti costretti ad attendere fino a un anno e mezzo per una risonanza magnetica. La mancanza di un sistema di monitoraggio nazionale delleè stata identificata come una delle principali lacune: ...

Dal ministro della Salute Orazio Schillaci «tante parole ma zero fatti». Lo afferma in una nota la segretaria generale Fp Cgil Serena Sorrentino, annunciando una manifestazione nelle piazze italiane per il 20 aprile. «Sulle risorse alla sanità - rileva - Schillaci dimentica due dati. Il primo è che ... Continua a leggere>>

Piano innovativo per ridurre le liste d'attesa in sanità italiana - Il ministro della Salute, Orazio schillaci, ha annunciato un piano rivoluzionario per affrontare uno dei problemi più antichi della sanità italiana: le lunghe liste d'attesa per le prestazioni special ...

Continua a leggere>>

Sanità, Vietri (FdI): “Stop a visite e presidi per diabetici ad Eboli, interrogazione a schillaci” - Stampa“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Orazio schillaci per informarlo delle gravi criticità che sono costretti ad affrontare i pazienti diabetici del presidio osped ...

Continua a leggere>>

Stop a visite e presidi per diabetici ad Eboli, Vietri (FdI): "Interrogazione a schillaci" - Per la parlamentare di FdI "questa situazione è davvero preoccupante, perché si sta mettendo a rischio la salute dei pazienti che, certamente, non possono aspettare mesi per un piano terapeutico o per ...

Continua a leggere>>