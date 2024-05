Il martirio di Saman | Era pronta a fuggire I giudici | ad ammazzarla forse è stata la madre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) e Daniele Petrone "non fu ammazzata per essersi opposta al matrimonio combinato. Ma perché voleva". E ancora: "Non si esclude che sialaa compiere materialmente il delitto". Tre anni esatti dopo il barbaro omicidio, arriva la prima verità processuale scritta daiche hanno depositato 600 pagine di motivazioni della sentenza di primo grado pronunciata poco prima di Natale scorso. Per la Corte d’Assise del tribunale reggiano, a uccidere la 18enne pakistana nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, a Novellara di Reggio Emilia, potrebbe esserelaNazia, tuttora latitante, condannata all’ergastolo in contumacia. E non solo lo zio Danish Hasnain che – come ipotizzato sin dall’inizio dall’accusa – l’avrebbe ...