Il Lecco retrocesso vuole chiudere a testa alta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Per l’onore, per la maglia e per lo straordinario popolo bluceleste! Queste le tre grosse motivazioni per i giocatoti delche, oggi pomeriggio alle 18, affronteranno al Rigamonti Ceppi la Sampdoria di Andrea Pirlo, squadra in cerca punti pesanti in chiave playoff e che quindi scenderà in campo determinatissima a portare a casa i tre punti. Quella di oggi sarà la prima partita nella quale i giocatori lecchesi scenderanno in campo da retrocessi. E’ chiaro a tutti che a livello motivazionale i ragazzi di Andrea Malgrati dovranno provare ad entrare in campo con ben altro atteggiamento. Lo merita l’intera città e lo merita una tifoseria che ha seguito sempre e comunque la squadra, sostenendola anche nei momenti neri, e che oggi si presenterà in formazione completa al Rigamonti Ceppi, sold out già da qualche giorno. "Noi andremo in campo per provare a dare una ...