Il lavoro è fondamentale | rendiamolo sempre più dignitoso e sicuro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) di Annalisa Rosiello* e Domenico Tambasco** Fin dall’infanzia, come insegna Maria Montessori, nulla è più produttivo delteso tutto a realizzare l’essere umano. Afferma la Montessori: “Certo che per il bambino l’attitudine alrappresenta un istinto vitale, perché senzanon si può organizzare la personalità l’uomo si costruisce lavorando, effettuando lavori manuali in cui la mano è lo strumento della personalità, l’organo dell’intelligenza e della volontà individuale, che edifica la propria esistenza di fronte all’ambiente”. Questi principi si ritrovano anche nella Costituzione, che parlando di “” e crescita personale prevede la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono “il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, secondo comma). Anche per l’adulto, così come ...