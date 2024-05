Il Jungle Boy sta diventando grande

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Quel sorriso. Quel maledetto sorriso. Ci riesce benissimo Jack Perry a fare lo stron*o. O meglio, gli riesce uno sguardo da figlio di buona donna che può essere un punto di svolta per la sua carriera. O per meglio dire: un marchio di fabbrica. Riconoscibile per il pubblico, da qui in avanti. Quasi a voler seguire le orme di quello che fino a poche settimane fa è stato il protagonista della sua sospensione, del suo essere capro espiatorio di una situazione elettrica. Mi butto mani, piedi e corpo in quello che state per leggere. Potete benissimo fare uno screenshoot e ripresentarmelo tra qualche mese o qualche anno. Ma nel turn heel di Perry ci vedo i podromi di una grandissima superstar che farà tanto bene al wrestling mondiale. Quasi come fece CM Punk in Ring Of Honor. E non mi stupirei se il percorso potesse essere esattamente lo stesso (Punk cominciò ad emergere al ...