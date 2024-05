Il grande ritorno del Cantamaggio Tanta musica e festa nelle frazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Torna oggi l’appuntamento con una tradizione antichissima che è quella del, con cantori che di porta in porta, di frazione in frazione, celebrano l’arrivo della bella stagione con lapopolare. Organizzata da Officinale Vernio in collaborazione col circolo Arci Stella Rossa e il Comune di Vernio, la manizione sarà itinerantevariedi Vernio, grazie ad un autobus che farà diverse fermate, per tutta la mattina. Ilsarà alle 9.15 a Le Confina, alle 9.30 tappa a Terrigoli per poi arrivare alle 10 a Sant’Ippolito e proseguire alle 10.45 a Montepiano, alle 11.45 a Sasseta, alle 12.15 a Mercatale e alle 12.45 a San Quirico. Appuntamento pomeridiano, poi, con una Montepiano, dove alle 15.30 ...