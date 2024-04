Il furto della vergogna | Mamma senza carrozzina Ha 89 anni ed è in dialisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Firenze, 1 maggio 2024 – A volte viene da pensare se nel petto di qualcuno il cuore, semplicemente, non esista. Perché entrare nell’androne di un palazzo e portare via una sedia a rotelle non ha, a monte, altra giustificazione se non l’asdi quella che i latini chiamavano la pietas, un sentimento che, vita balorda o meno, dovrebbe essere il requisito minimo per dirsi persone con un’anima. Eppure è successo, davvero, qualche notte fa in un palazzo fdi via Cimabue. Quindi non resta che procedere con la nuda cronaca. Venerdì, o forse sabato, qualcuno si è introdotto, non si sa come (forse approfittando di un attimo di distrazione da parte di qualcuno che ha lasciato il portone accostato) nelle scale di un condominiostrada. Non si sa bene se l’intenzione del balordo (o dei balordi) di turno fosse proprio quello di rubare qualcosa o ...