Il fantino è caduto in curva ed è rimasto a terra Andrea Chessa - gravissimo infortunio a Monticiano

Monticiano (Siena), 30 aprile 2024 – Grave infortunio per Andrea Chessa durante le corse in svolgimento questo pomeriggio nella pista di Monticiano nella provincia di Siena. Il fantino, conosciuto come Nappa II, è stato coinvolto in un incidente nel corso della quarta batteria di addestramento e ...

Continua a leggere>>