Il disastro di Livraga Primi testimoni sentiti in Tribunale Danni per 10 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ieri il processo sul deragliamento del Frecciarossa a, il 6 febbraio 2020, ha fatto iimportanti passi. Sono state ascoltate leanze di chi ha lavorato alle indagini e alla ricostruzione della tragedia; visti filmati realizzati poco dopo l’incidente; aperti documenti ed esaminato un rendering in animazione 3D che ricostruisce il. L’udienza di ieri rientra ancora nell’attività istruttoria, ma la grandezza e complessità costringono a tempi lunghi, sono infatti già calendarizzate udienze che da fine maggio arrivano fino a novembre. Intanto è stata stimata dalla Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la portata dei, che comprende sia il Frecciarossa spezzato in due tronconi sia quelli ...