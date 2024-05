Il destino degli ostaggi Vicino l’accordo per liberarli Ma Netanyahu tira dritto | Entreremo comunque a Rafah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ore cruciali per Israele e per Gaza. Salvo proroghe concordate, c’è tempo fino a stasera, anche se tutto può cambiare in fretta. La diplomazia internazionale tiene il punto e continua a caldeggiarepiù ambizioso, l’unico utile per depotenziare il conflitto: liberazioneisraeliani contro liberazione dei detenuti palestinesi e congrua tregua nella Striscia con numeri e durata ancora da rifinire. Ma il cauto ottimismo di Egitto e Qatar, che moltiplicano le pressioni su Hamas mentre gli Stati Uniti lavorano ai fianchi di Gerusalemme, collassa a metà giornata quando il premier israeliano Benjaminpiccona gli sforzi dei negoziatori. Incontrando i familiari dei 130e dei tanti caduti, alza di nuovo il tiro: "e ...