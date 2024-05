Il day time di Amici non va in onda oggi - mercoledì 1 maggio 2024 | perché? Il motivo e cosa va al suo posto

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il daydi23, non va in. Il racconto pomeridiano del talent, trasmesso dal lunedì al venerdì, si prende un giorno di pausa. Vediamo insiemeci sarà al suonel primo pomeriggio di Canale 5. Stop ad23:non va in, 1Nella puntata del serale didi sabato 27 aprile, abbiamo assistito all’eliminazione della ballerina Sofia. Ora per conoscere il destino degli allievi rimasti in gara dovremmo aspettare qualche giorno. Salta infatti il consueto appuntamento con il day-di23 previsto per ...