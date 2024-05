Il conversa-concerto con Tosca | Abbiamo mondi da scoprire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Una delle voci più belle della canzone d’autore, un’artista eclettica votata alla ricerca e alla sperimentazione con i suoni del mondo, in una serata fatta di parole e musica, note, aneddoti e confidenze. Domani alle 21sarà protagonista al Teatro San Rocco di Seregno del secondo appuntamento del festival “Il Circolo delle 12 Lune“, in dialogo con lo scrittore e critico musicale Michele Monina. La cantante romana ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera, alternando brani musicali e racconti. "Sarà un: ci saranno chiacchiere e, in base a dove andrà il discorso, sceglierò le canzoni da cantare. Quest’anno festeggio 30 anni di carriera, di cose da raccontare ne ho". Come la sua passione per le musiche del mondo. "Tutto parte dalla famiglia – racconta–. Avevo una nonna nata ...