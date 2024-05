Il Como vince nel recupero e Fabregas impazzisce con i tifosi | è a un passo dalla Serie A

Cesc Fabregas , il grande ex, in panchina al posto di Xavi ? A Barcellona se ne parla tanto e se ne sta continuando a parlare, ma a smentire,... Leggi su (calciomercato)

Il como ribalta il Cittadella e vince al 94’: serie A vicina. Venezia ko - Il como fa passo avanti forse decisivo per la promozione diretta in serie A. La squadra di Roberts e fabregas rimonta il Cittadella, vince al 94’ e rafforza il secondo posto. Finisce 2-1 per i lariani ...

Leggi su (repubblica)

como, il gol dell'ex Juve può regalare la Serie A! Venezia ko, Cosenza salvo - I lariani vincono in rimonta contro il Cittadella, a Catanzaro rocambolesco 3-2 sotto la pioggia subito dagli uomini di Vanoli. La Cremonese blinda il quarto posto ...

Leggi su (tuttosport)

Cittadella, un'altra beffa atroce! Goldaniga porta il como a mezzo passo dalla serie A - Partita straordinaria degli uomini di Gorini, che dominano per larghi tratti al Sinigaglia, ma vengono sorpassati al fotofinish da Goldaniga. Il Cittadella è matematicamente salvo, ma resta fermo a qu ...

Leggi su (padovaoggi)