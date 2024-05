Il collante dell’alleanza tra autocrazie è la volontà di indebolire l’Occidente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La Russia fornirà all’Iran i Sukhoi Su-35, caccia da combattimento di quarta generazione a lungo desiderati dal regime iraniano e finora mai concessi dal Cremlino, che fino all’invasione dell’Ucraina è stato sempre molto attento a coltivare i suoi legami con Teheran senza intaccare la relazione speciale con Israele. A dare la notizia è il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth citando media iraniani e arabi, mentre i governi di entrambe le parti non confermano né smentiscono. L’Iran ha un temibile arsenale missilistico ma una pessima forza aerea, la fornitura di caccia russi rappresenterebbe un significativo passo avanti nell’hard power del regime, e probabilmente sarà seguita dal trasferimento dei sistemi di difesa antiaereo S-400 (attualmente l’Iran possiede i meno efficaci S-300) per proteggere le basi che ospiteranno i nuovi caccia. Le conseguenze della guerra in Ucraina hanno ...