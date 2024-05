Il bilancio risanato lancia Casarile sostenibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il record di; in 4 anni ridotto il debito pubblico da 1,5 milioni di euro a solo 92mila. Questo è emerso dal Rendiconto 2023, approvato dal consiglio comunale: "Orapuò guardare al futuro. Siamo orgogliosi di aver approvato il Rendiconto 2023, che riporta un risultato veramente straordinario - spiega la sindaca Silvana Cantoro - In questi 5 anni, dopo aver accertato nel 2019 un disavanzo di oltre 1,5 milioni di euro, siamo stati costretti ad attuare una gestione attenta e prudente, per mettere in sicurezza i conti. Sono state così poste le basi per una finanza comunale consapevole ed è stato avviato un progetto di concreto risanamento: tutte le azioni intraprese hanno prodotto gli esiti sperati, al di là di ogni più rosea aspettativa. Oggi il disavanzo registra un notevole miglioramento, passando a 92mila euro. Un traguardo ...