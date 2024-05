Il b movie Vannacci vs Salis che piace tanto a Salvini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dunque, alla fine, come ampiamente previsto (ormai le sciagure non hanno più nulla di sorprendente), il segretario della Lega Matteoha candidato il generale Robertoalle elezioni europee. Il quale –– una volta ufficializzata la candidatura, in nemmeno 24 ore ne aveva già sparate una mitragliata delle sue: Mussolini era “uno statista” (facendoci così rivalutare tutti quelli che hanno il busto del Duce in salotto: per loro almeno Mussolini è un complemento d’arredo), gli studenti manifestando in piazza “si mettono nelle condizioni di essere manganellati” (in effetti le abbiamo viste tutti le immagini dei manifestanti che prendono a capocciate i manganelli), ha ribadito che “gli italiani hanno la pelle bianca” (praticamente mezzo meridione, notoriamente olivastro, è apolide) e proposto classi scolastiche ...