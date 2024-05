Il 1° maggio è un’occasione per tentare pensieri lunghi | tempo e felicità - oltre un salario degno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ci sono tante cose che si ripetono il 1°: il caffè al bar Elena in piazza Vittorio a Torino prima di mettersi in marcia, le manovre con la camionetta e la disposizione dello spezzone, il soundcheck, i canti, gli abbracci, le bandiere. Ogni tanto c’è qualche tensione, altre volte per fortuna no. Un anno c’è il sole, l’anno dopo la pioggia. Ultimamente un altro fatto si ripete: un decreto del Governo Meloni che si chiama “lavoro”, ma quando va male è contro i lavoratori, quando va meglio è pura propaganda. È il caso di quest’anno, il secondo di fila: un “bonus tredicesime” e una micro-mancia alle famiglie monogenitoriali a basso reddito con un figlio a carico. La politica dei bonus, degli sconti, delle “tessere” non l’ha certo inventata Giorgia Meloni. Spoiler: non è stato nemmeno Matteo Renzi. In ogni caso sappiamo da dove comincia e dove va a finire: nessuna ...