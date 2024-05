IA - è veramente il primato normativo quello di cui l’Italia ha bisogno? Scrive Zecchini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nei giorni scorsi il governo ha varato il disegno di legge che mira a disciplinare lo sviluppo e l’applicazione di una delle più dirompenti nuove tecnologie, l’Intelligenza Artificiale (IA). In realtà nel mirino è soprattutto quella forma che si chiama IA Generativa, che tanto scalpore e inquietudini sta generando nella società. Il Ddl si pone una triplice finalità: fissare i principi di base, definire il perimetro di regole entro cui il suo impiego è consentito, e vigilare sui rischi per l’economia e la società con il corollario di pesanti sanzioni per le violazioni. Da parte governativa si tiene a sottolineare che con questo atto il governo è il primo a legiferare in materia, ma forse si fa riferimento all’ambito europeo, perché negli Usa sono già state presentate al Congresso tre proposte di normativa in materia, tra cui da ultima una dal titolo “Future of Artificial Intelligence ...