I sindacati si riuniscono nelle piazze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale". È lo slogan scelto quest’anno da Cgil, Cisl, Uil per celebrare il primo maggio: i segretari territoriali parteciperanno a tre comizi differenti in provincia di Pisa. La manifestazione nazionale si svolgerà a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia. "Una data, quella del Primo Maggio, che ancora una volta celebra il valore del lavoro, ma indica anche obiettivi, impegni, traguardi ancora da raggiungere. Tra questi, la necessità -ora come mai urgente- di dare forza e concretezza a un’Europa che sia fondata sui valori della pace, del lavoro e della giustizia sociale". "Rimettere al centro il lavoro, promuovendo l’occupazione, garantendone dignità e sicurezza, migliorandone le condizioni e lottando contro il dumping sociale, affrontando il problema del costo della vita, sostenendo la contrattazione collettiva e il dialogo ...