I sindacati e il caso Mohamed | Oggi il lavoro è in trincea

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Non è tollerabile che il mondo delsi trasformi in un incubo". Fillea Cgil, Filca Cisl e Fineal Uil escono con un comunicato congiunto all’indomani della scoperta di quanto accaduto sabato scorso.Abdeltawwab Kamel Mabdrouk, un operaio egiziano di 42 anni, è morto, si è spento dopo quattro giorni di agonia nel reparto di neuro rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza.è il primo morto sulin Brianza di questo inizio di anno. Lo scorso anno ce n’erano stati quattro. L’anno prima 7. In diminuzione, ma mai abbastanza.era un operaio edile generico. Lo avevano assunto a febbraio per lavorare, per conto di un’azienda in subappalto di Napoli dove già lavorava suo cugino, nel cantiere per la costruzione di tre palazzi in via Giacosa, al quartiere Cederna. ...