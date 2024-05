I russi disturbano il segnale Gps; Finnair fa rientrare alcuni voli

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nella giornata di lunedì 29 aprile duedella compagniahanno fatto rientro all’aeroporto di partenza a causa dei disturbi al sistema di navigazione, basato sulla costellazione satellitare statunitense. I, partiti da Helsinki per Tartu, in Estonia, tratte da soli di 45 minuti, potrebbero essere condotti anche senza l’ausilio di questi segnali, tuttavia, questo non rientra nelle procedure del vettore e quindi occorre tempo per poter approvare quelle alternative. Dall’inizio del conflitto russo ucraino a oggi tutte le autorità aeronautiche del mondo, nonché le istituzioni internazionali che si occupano di aviazione, dall’Icao alla Iata, hanno più volte segnalato episodi di disturbo ai segnali del(Jamming) ed anche ritrasmissione di finti segnali (Spoofing), nelle regioni ...

