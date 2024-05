I conti in tasca al Comune Rusconi | Bilancio in salute E usciamo dall’extradeficit

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Siamo usciti da un extra deficit di quindici milioni, che gravava dal 2015 – dice l’assessora comunale alSimona– Il tetto massimo di ripianificazione era in trent’anni. Quindi siamo stati molto veloci, recuperando in otto anni il debito. Sottoline come fino all’anno passato ci fosse un risultato negativo, nel 2024 possiamo segnare un più nella rendicontazione". Così è stato tracciato l’esito positivo per il rendiconto finanziario 2023 deldi Grosseto durante la seduta del consiglio comunale. Otto anni con rate da 508mila euro per sanare l’extra deficit. Così ilcittadino riduce di 21 anni in piano di ammortamento. La parte disponibile di segno positivo del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione è di 2.271.699 euro, prima negativo perché vincolato, quindi ora si ...