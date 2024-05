I comunisti più buoni della sagra del Primo maggio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 1 maggio 2024)giorno del meseMadonna e delle rose, perciò caro al mio cuore. Nessun interesse verso la cosiddetta festa dei lavoratori, e dicendolo so di non correre particolari rischi siccome il vero tabù è l’altra festa comunista di primavera, il 25 Aprile. Per essermi espresso contro il 25 Aprile di Stato e a favore del 25 Aprile dei Santi, ossia San Marco, su Instagram ho perso in poche ore molti seguaci e ho guadagnato molti insulti, anche da parte di conoscenti e amici (ex amici). In ambiti diversi è come criticare lo champagne, l’aborto, i cani. Tutti tabù contemporanei. Proibito anche solo sfiorarli, l’ho sperimentato. Non lo puoi dire che lo champagne è un vino addizionato, che l’aborto è un omicidio, che un pitbull è un assassino. Ti arriva il branco addosso e devi ringraziare se si limitano alle parole e non ti linciano. La ...