Ha rivoluzionato il ruolo del coach in una carriera unica e irripetibile

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Daniel Lowell Peterson, noto come Dan, è stato ufficialmente inserito nella FIBA Hall of Fame, confermando il suo impatto significativo nel mondo del basket, non solo italiano ma anche internazionale. Nato il 9 gennaio 1936 a Evanston, Illinois, Peterson si è distinto come allenatore di basket, portando al successo squadre come l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna durante gli anni ‘70 e ‘80. Le sue vittorie includono una Coppa Campioni, una Coppa Korac, cinque scudetti e tre Coppe Italia. Il suo ingresso nella FIBA Hall of Fame è previsto per il 14 settembre a Singapore, dove Peterson sarà celebrato insieme ad altri illustri atleti. La cerimonia sottolinea il riconoscimento della suastraordinaria, che ha influenzato profondamente il basket a livello globale. La leggenda di Dan Peterson è indissolubilmente legata all’Olimpia Milano, squadra con cui ha ...