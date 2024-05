Granata - buone indicazioni nonostante il ko Iniezione di fiducia per il debutto nei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024)il risultato negativo, il Pontedera che ha perso 2-1 a Carrara (doppio vantaggio locale con Cicconi, al 44°, e Zuelli, al 45°, e rete di Ignacchiti al 68°) ha offerto una risposta incoraggiante alla non prestazione con l’Olbia in vista della sfida play-off di Pescara martedì 7 maggio. Fare peggio, o comunque uguale, della gara contro i sardi era obiettivamente difficile, però domenica ihanno espresso forse uno dei migliori volti della stagione come filosofia di gioco e identità in un match analizzabile in tre fasi. Prima fase, 1°-40° minuto. La partenza è stata caratterizzata da un grande equilibrio, con un Pontedera spavaldo e con la traversa di Calvani (38°) che ha fatto il pari con la respinta decisiva di piede di Vivoli su Cicconi (6°), alla fine l’unica conclusione della Carrarese prima del vantaggio. L’ atteggiamento ...