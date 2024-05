Giro d’Italia 2024 | i favoriti O forse occorrerebbe usare il singolare…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilsi avvicina, mancano ormai pochissimi giorni al via dal Piemonte per la Corsa Rosa. La startlist, come detto in più occasioni, non è quella dei giorni migliori, anche se presenta il nome più importante al mondo: quello di Tadej Pogacar. Di solito avvicinandoci alle varie corse andiamo a presentare iper la classifica generale, qui quasi siamo costretti a parlare al singolare: c’è un unico grande favorito, che parte due gradini sopra tutti gli altri. Il corridore della UAE Emirates, salvo crisi improvvise o cadute, appare infatti imbattibile. La Maglia Rosa secondo bookmakers ed addetti ai lavori è già sulle spalle di Pogacar. Chi proverà a contrastarlo? Più che sfidare lui, sembra solo una lotta per il podio. In corsa sicuramente Geraint Thomas, che può sfruttare una Ineos Grenadiers fortissima, la sua ...