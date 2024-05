Giro d’Italia 2024 - diciassettesima tappa Selva di Val Gardena-Passo del Brocon | dat - ora -i, diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Mercoledì 22 maggio potrebbe essere una delle giornate decisive del. Va infatti in scena la, ladi Valdeldi 159 chilometri. Una frazione da 4200 metri di dislivello, con un continuo saliscendi e cinque GPM di cui due di prima categoria. Dopo questo arrivo resteranno solo 4 tappe, di cui una sarà la passerella di Roma.: IL CALENDARIO COMPLETO ORARI, TV E– La partenza dal chilometro zero è fissata per le 12:30, mentre i corridori sono attesi sul traguardo deldeltra le 16:50 e le 17:30 in base a quelle che sono le previsioni ...