Gioverà ricordare | un libro ripercorre il lavoro e la vicenda di Leo Samuele Olschki

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “Meminisse iuvabit”,: così recita il cartoncino che Aldo– il figlio di Leo, ossia del capostipite dell’omonima Casa editrice fiorentina – appose alla documentazione da lui conservata sulle leggi razziali. I l manifesto sulla razza era stato pubblicato nel luglio 1938: dalla sera alla mattina, cittadini italiani per origine, o naturalizzati con il conferimento della cittadinanza per meriti, diventarono reietti perché ebrei. Un’infamia della quale l’Italia porta perpetua vergogna. Oggi Daniele, nipote di Aldo e titolare della Casa editrice,in un opuscolo asciutto asciutto, intitolato appunto, quel che visse in quegli anni il fondatore Leo, quel che dovette ...