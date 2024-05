Gaza - Blinken | accordo va trovato ora

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 10.00 Gli Usa sono "determinati" a ottenere "ora" untra Israele e Hamas.Lo ha detto il segretario di Statoa Tel Aviv dove incontra il premier israeliano Netanyahu. "Siamo determinati a ottenere un cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi e a ottenerlo ora.L'unica ragione per cui unpotrebbe non essere raggiunto è Hamas",ha detto incontrando il presidente israeliano Hezog. A Tel Aviv manifestazione in appoggio a, che ha detto ai manifestanti:"Ostaggi torneranno a casa".

Articolo pubblicato martedì 30 Aprile 2024, 15:34 Dopo mesi di tensione e conflitto nel Medio Oriente, il panorama geopolitico della regione evolve con l’adesione dell’Arabia Saudita agli Accordi di Abramo con Israele, in un movimento mirato a contrastare l’influenza iraniana e a stabilizzare la ... Continua a leggere>>

Onu e Usa in pressing per un accordo su Gaza. blinken sente Netanyahu, che insiste: "Entreremo a Rafah" - Da giorni il premier israeliano ha ammassato mezzi e uomini al Confine Sud con la Striscia. Intanto le parti riflettono sull'accordo, mentre Guterres chiede un'inchiesta internazionale sulle fosse com

