Gaeta Accusato di accesso abusivo ai sistemi informatici - agente di polizia assolto

(Di mercoledì 1 maggio 2024)– Il giudice monocratico del Tribunale di Cassino Cristina Sangiovanni hadalla grave accusa diaidellaun ex, di 60 anni di, ora in pensione, che ha prestato a lungo servizio presso il locale commissariato. Il processo che ha dovuto affrontare il poliziotto è scaturito L'articolo Temporeale Quotidiano.

Poliziotto denunciato dal dirigente viene assolto - Era stato denunciato dal suo dirigente un uomo in forza alla Polizia di gaeta che, ha dovuto rispondere di accesso abusivo ai sistemi informatici, con ...

Continua a leggere>>

Oltre 35mila presenze al Festivaldeigiovani di gaeta - L'evento, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo plus (FSE+), ha mirato a rafforzare il sistema di formazione e istruzione regionale, promuovendo l'accesso all'istruzione superiore ...

Continua a leggere>>

Ponti di primavera: 9000 posti in più sui treni regionali - Trenitalia, in collaborazione con la Regione Lazio, ha pianificato l'aggiunta di 9.000 posti e 12 treni straordinari per i ponti di primavera ...

Continua a leggere>>