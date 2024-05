FuturaNetwork di ASviS | gli Zoomers - più ricchi dei Millennials e dei Boomer - guardano al lavoro in modo diverso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sitodi Sofia Petrarca del martedì 23 aprile 2024. Nonostante i luoghi comuni, la Generazione Z se la cava bene finanziariamente e il timore di condizioni di vita peggiori di quelle dei padri non riguarda i ragazzi dei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Della generazione Z, i nati tra il 1997 e il 2012, si dice sempre siano tristi per colpa degli smartphone e che non abbiano voglia di lavorare. La Generazione ansiosa è il titolo del recente libro dello psicologo sociale americano Jonathan Haidt. Haidt ritiene che l’ambiente digitale in cui gli “” sono cresciuti abbia alimentato “un’epidemia” di sofferenza psichica. Si attribuisce questo fenomeno alla costante esposizione a stimoli digitali che generano dopamina, come i like, i retweet e i commenti, creando una dipendenza che allontana dalla ...