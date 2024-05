Futsal day In campo formazioni femminili under 11 e 13 Appuntamento domenica al Dorico di Ancona

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il settore giovanile e scolastico nazionale in collaborazione con la divisione calcio a 5 organizza in tutte le regioni la giornata delday. Il Coordinamento federale regionale Marche organizza l’attesoriservato alle categorie11 e13 femminile allo stadiodidalle 10 alle 12.30 di. All’parteciperanno le seguenti società:Respect, Caldarola Gnc, Atletico Chiaravalle, Carissimi 2016, Polisportiva Boca, Valdichienti Ponte.

appuntamento da non perdere: dal 13 maggio torna il corso introduttivo di futsal Match Analysis - Una bella notizia per il calcio a 5. A grande richiesta torna il corso introduttivo di futsal Match Analysis. Il corso torna esattamente a tre anni di distanza dalla prima edizione, che aveva riscosso ...

Pesaro-Napoli futsal 1-4, terzo posto in regular season - Poker azzurro. I ragazzi di Fulvio Colini chiudono la regular season al terzo posto, alle spalle della Olimpus Roma (69) e della L84 (58). Per il club presieduto da Serafino Perugino 56 punti in ...

Il Messina futsal ospita il Real Dem nell’andata dei playout - Sfida di andata questo pomeriggio alle ore 15 al PalaLaganà di Montepiselli, i giallorossi vogliono mantenere la Serie A2 ...

