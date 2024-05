(Di mercoledì 1 maggio 2024)in chiesa, un reato che offende un luogo sacro e indigna, purtroppo non raro, di solito di mira sono le offerte sottratte dai ladri dalle cassette. Ma questa volta l’autore del gesto, individuato e denunciato nei giorni scorsi, ha messo le mani non sui soldi bensì su alcunisacri dai quali pensava di poter ricavare, vendendoli, un guadagno consistente. Non è andata così per il malvivente poiché il bottino delcommesso a Busto Arsizio nella chiesa di San Giuseppe , "sul mercato" non aveva il valore che aveva pensato. Dunque la Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio è intervenuta dopo la segnalazione dalladi San Giuseppe che qualcuno avevano sottratto dalla chiesa alcunisacri custoditi nel. ...

furto sacrilego in parrocchia. Razziati oggetti dal tabernacolo. Smascherato il ladruncolo - Stavolta il malvivente ha messo le mani non sulle offerte dei fedeli ma su alcuni pezzi che pensava di rivendere. Visto invece, il modesto valore, li ha gettati in un cespuglio.

Continua a leggere>>

furto sacrilego in chiesa, dopo il colpo il ladro va in commissariato: riconosciuto dai vestiti - Busto Arsizio, depredata la parrocchia di San Giuseppe. Le telecamere hanno immortalato l’abbigliamento del malvivente che non si è cambiato d’abito prima di recarsi alla polizia per l’obbligo di firm ...

Continua a leggere>>

Cosa fare il Primo Maggio in Calabria Ecco le cinque mete da visitare FOTO - Sede principale dell’opera di Mattia Preti in Calabria, la chiesa monumentale di San Domenico, oggi facente parte del circuito di visita del museo, il 26 febbraio 1970 subì un sacrilego furto che ...

Continua a leggere>>