Formisano - oggi e domani Ai playoff col fuoco dentro Soldi? Nel calcio vincono le idee Cesen - esempio da seguire

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Adesso inizia la partita vera. E il Perugia, nei play off (intanto nella prima partita) dovrà sicuramente alzare il livello rispetto alle ultime uscite. "Conosciamo il nostro valore e quali sono le nostre ambizioni e i nostri obiettivi a medio lungo termine – ha spiegato Alessandroa Fuori Campo, su Umbria Tv – . Quello a breve termine ci impone di essere qualcosa di forte, dobbiamo avere undiverso rispetto a quello delle ultime partite. Faremo di tutto per accenderlo, se non dovesse bastare sappiamo quali sono le basi per costruire il futuro. I miei giocatori mi capiscono e mi seguono, ne sono certo. Con loro ho un rapporto limpido, quotidiano".a fa testo relativamente: "Avevamo tanti giocatori a rischio squalifica ed in più Mezzoni, Seghetti e Paz erano acciaccati. Questi giocatori dovevano essere ...

Perugia, ecco le nuove date dei playoff. Il debutto al "Curi" slitta a sabato 11 maggio - Spareggi al via martedì 7, biancorossi in campo in gara unica il turno successivo. formisano: "Daremo tutto per vincere" ...

Il Grifo ’partecipa’ alla festa del Cesena . Ai play off servirà un Perugia diverso - I biancorossi si arrendono già nel primo tempo alla capolista promossa in B. Giugliarelli: "Conferma di formisano Era il momento giusto" ...

Calcio serie C, il Perugia chiude il campionato con un ko ma formisano resta fiducioso: "Ai playoff saremo pronti" - Alessandro Vittorio formisano guarda avanti con fiducia: "Sono sereno per come hanno giocato i ragazzi - ha detto il tecnico ad Umbria Tv nel dopo gara - Potevamo andare in vantaggio con Bartolomei ...

