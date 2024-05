Formazioni ufficiali Cremonese-Pisa | Serie B 2023 2024

A meno di un mese dall’ultimo confronto diretto terminato con il successo per 1-0 dell’ Estudiantes La Plata sul Boca Juniors all’Estadio UNO, le due formazioni si ritrovano con in palio la finale della Copa de la Liga Profesional 2024 e un pass per la Copa Libertadores del prossimo anno in caso di ... Continua a leggere>>

Per il Coventry la stagione ormai è finita, nel senso che al massimo potrà arrivare a 70 punti mentre la sesta in classifica ne ha già 72. Resta il grande rimpianto per l’impresa sfiorata in FA Cup che comunque allo stesso tempo è motivo d’orgoglio. Situazione completamente diversa per l’Ipswich ...

Continua a leggere>>