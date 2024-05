Forlì ritrova un Battistini cresciuto | Da voi il diploma - ora i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Leonardo, ala della Elachem Vigevano, è stato un ex giocatore biancorosso nella stagione 2013/14: allora era un ragazzo di 18 anni, proveniente dal vivaio di Reggio Emilia. E ritornerà a calcare il parquet del Palafiera in gara1 dei quartidomenica contro. Dopo diverse stagioni in cui ha vestito le maglie, tra le altre, di Mantova, Casale e Cividale, difende i colori della squadra lomellina e metterà a disposizione dei suoi compagni il suo atletismo e la sua energia., partiamo dalla sua esperienza in Romagna. Quali emozioni le suscita ritornare adopo 10 anni? Quell’annata fu comunque travagliata... "Ho comunque bei ricordi della stagione trascorsa con la FulgorLibertas. Mi sonoto in città al Liceo scientifico e facevo la spola ...