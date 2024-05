Festa della mamma; le idee per una vacanza regalo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Si avvicina lae le opportunità per fare ilperfetto sono molteplici. Aumenta però sempre più il numero di persone che scelgono invece di un oggetto una, un soggiorno in qualche struttura. E dal canto loro hotel e spa hanno preparato per questa giornata una serie di proposte per tutti i gusti. Queste le nostre selezioni. CASA FANTINI Casa Fantini sceglie di pensare non solo allama anche alla figlia. Ecco quindi il pacchetto previsto per una giornata tutta al femminile in famiglia: Pernottamento e Prima Colazione Aperitivo di Casa Fantini Frutta fresca in camera + welcome letterdi Casa Fantini, piccolo omaggio in camera all’arrivo (Zainetti o borracce di Casa Fantini) 1 Trattamento benessere “Mother & Daughter time” ...