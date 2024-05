Fassino ci aveva provato altre due volte - una sfuggì alla guardia giurata Repubblica

Fassino aveva già rubato al duty-free? L’ipotesi (non confermata) riportata dal Fatto Lunedì 15 aprile Piero Fassino è stato fermato nell’area shopping dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino mentre era in attesa dell’aereo per Strasburgo.Il deputato del Pd ha Fatto scattare l’allarme ...

Non sarebbe stata la prima volta. Dopo il presunto tentato furto di un Profumo Chanel al duty free di Fiumicino, svelato dal fatto Quotidiano, che è costato una denuncia a Piero Fassino, emergerebbe che già in passato il deputato del Pd sarebbe stato riconosciuto come autore di un furto nel ...

