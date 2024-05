F1 - Gazzetta | Ferrari-Newe - ci siamo Incontro con Vasseur a Londra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) C’è lanel futuro di Adriany, il celebre progettista di F1 pronto a lasciare la Red Bull. A scriverlo è ladello Sport, che si sofferma sulla riunione fiume andata in scena nel quartier generale della squadra a Milton Keynes, dove le parti hanno trovato un accordo per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza nel 2025. Ad attenderlo ora c’è proprio il team di Maranello. Secondo la, ieri Fred, il team principal della rossa, non ha viaggiato con la squadra verso Miami, ma si è recato aper incontrare lo stessoy, forse per concludere l’accordo. Probabile, scrive il quotidiano, che l’annuncio della firma venga dato dopo il GP. SportFace.