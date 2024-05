(Di mercoledì 1 maggio 2024) Con la vittoria a Latina, ilha chiuso il campionato a 69 punti sul campo, 65 in classifica per viapenalizzazione. L`allenatore...

eziolino Capuano: 'A taranto il capolavoro della mia carriera. Un miracolo No quelli li fanno Padre Pio e la Madonna' - Con la vittoria a Latina, il taranto ha chiuso il campionato a 69 punti sul campo, 65 in classifica per via della penalizzazione. L`allenatore eziolino Capuano.

taranto, Cari: ''Auguro a Capuano di portare i rossoblù in Serie B'' - Ai microfoni del Quotidiano di Puglia, l'ex allenatore del taranto Marco Cari parla del momento dei rossoblù e dei prossimi play off che la squadra di Capuano affronterà in ...

Penalizzazione e ricorso al Coni: slitta la fine del campionato - Dopo la penalizzazione al taranto per illecito amministrativo è partito il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni: slittano i playoff di C ...

