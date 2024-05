Ex Milan - Hakan Calhanoglu esagera | io difendo più di Pirlo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Exha parlato dei suoi riferimenti tra i centrocampisti e ha azzardato un paragone con AndreaL’Inter ha festeggiato nei giorni scorsi lo Scudetto della seconda stella. Dopo aver conquistato la matematica certezza battendo ilnel derby, nell’ultimo turno di campionato i nerazzurri hanno celebrato in casa, vincendo 2-0 contro il Torino, grazie a una doppietta di, con un gol su azione e uno su rigore. L’ex centrocampista delè stato tra i protagonisti della stagione della squadra di Simone Inzaghi. Il turco infatti ha segnato 13 gol e fornito 3 assist in Serie A, a cui ha aggiunto 1 gol in Champions League e 1 gol in Supercoppa Italiana. Con i nerazzurri insommasembra ...