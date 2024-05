Ex Bramante - ci siamo Sondaggi archeologici al via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Forse si è arrivati a fine corsa per il blocco edilizio dell’ex istitutoin piazzale Aldo Moro, punto di raccordo tra il centro storico, via Rossini, e la zona mare con viale della Repubblica. Questo perché è stata richiesta la perizia archeologica. Ed idel terreno dovrebbero avvenire entro la fine del mese. Un passo obbligatorio per legge. Sotto ilnon dovrebbe esserci nulla di particolare perché fino alla fine del 1500 all’altezza di viale della Vittoria arrivava il mare per cui in quel tratto dovrebbe esserci solamente sabbia. Ma come ha detto un archeologo, "mai dire mai". Un passo fondamentale questo per arrivare alla chiusura dei contratti e quindi partire con una riqualificazione di quel comparto che è di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, con un piccolo lembo di proprietà dell’amministrazione ...