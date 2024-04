Eurosogno Fiorentina - tocca al Bruges | tutto pronto per la semifinale di coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Firenze, 1 maggio 2024 – La prima battaglia è spesso la più importante per indirizzare la qualificazione. Di certo lanon potrà sperare di chiudere il discorso al Franchi, ma Italiano nelle ultime ore ha battuto su questo tasto: prendersi un vantaggio in vista del ritorno sarà fondamentale. Nel proprio stadio, in quel Franchi che sta andando riempiendosi sempre di più (siamo a quota 25.000 biglietti venduti) fino a sognare quota 30.000 spettatori. Quella che da sempre fa da spartiacque tra una partita normale e una non banale. La ‘Fiesole’ è ormai gremita, avrà il compito di trascinare lo stadio e lo farà come sempre alla grande. In vendita le sciarpe (5 euro) che coloreranno gli spalti. C’èper una serata di quelle da vivere d’un fiato. Laavrà bisogno di mettere in campo una partita vera, come in stagione ...