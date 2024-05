Europee - tutti i nomi del centrodestra In FdI un ‘caso esclusioni’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti, Fratelli d’Italia ultimo partito dela presentare la lista, stamane alla Corte d’Appello di Napoli, sede dell’Ufficio elettorale circoscrizionale per l’Italia del Sud. Come annunciato, a guidarla (ovunque) sarà la premier Giorgia Meloni “detta Giorgia”, secondo la dicitura del documento. In lista anche Vittorio Sgarbi, ex sottosegretario del governo Meloni. Tra i candidati Marco Cerreto, deputato casertano. Ai nastri di partenza poi Alberico Gambino, ex sindaco di Pagani ed ex consigliere regionale, e l’imprenditore Nicola Benedetto, ex assessore regionale in Basilicata. Prova il salto in Europa anche Raffaella Docimo, docente di Odontoiatria Pediatrica all’Università Tor Vergata. Ma in tanti ambivano ad un posto in lista con FdI. Restano fuori altri, considerati candidati in ...