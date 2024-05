Europee - è corsa al manifesto | centrodestra punta sui leade - il Pd sceglie i temi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – A poco più di un mese dal voto per le– con election day anche per il rinnovo di tante amministrazioni locali in tutto il Paese – è partita la guerra dei manifesti elettorali, che negli anni hanno accompagnato gli italiani alle urne, sin dalla nascita della Repubblica, ormai 80 anni fa.

Articolo pubblicato domenica 28 Aprile 2024, 15:13 L'articolo Europee : corsa in discesa per Giorgia Meloni. ATTENTI AI RUZZOLONI proviene da Il Difforme.

"I partiti usano le candidature per contarsi in Italia, noi usiamo i nostri candidati per contare in Europa", diceva lunedì Matteo Renzi criticando i vari leader – compresa la presidente del Consiglio Meloni – candidati alle prossime elezioni Europee : adesso tra i candidati in corsa c'è anche lui.

europee, è corsa al manifesto: centrodestra punta sui leader, il Pd sceglie i temi - Da Meloni a Tajani, città tappezzate dai 'faccioni'. Anche di chi non corre come Salvini A poco più di un mese dal voto per le europee - con election day anche per il rinnovo di tante amministrazioni

Continua a leggere>>

europee: per la prima volta c'è un candidato di Pantelleria. Ecco chi è - Per la prima volta c'è anche un candidato dell'isola di Pantelleria, per le prossime Elezioni europee di Giugno.

Continua a leggere>>

Perché Salvini e Vannacci marciano assieme alle europee - Sono in corsa anche il vicesindaco di Treviso Alessandro Manera ... al contrario di Salvini, "vuole più Europa e più Italia in Europa". Ma anche Tajani come Salvini assicura che il governo durerà per

Continua a leggere>>